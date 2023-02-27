ضيف شرف.. ألفت عمر تعود للسينما بدور في «بعد الشر»

انتهت الفنانة ألفت عمر من تصوير مشاهدها في فيلم “بعد الشر” الذي تظهر فيه كضيفة شرف، مُعلنًة عودتها للسينما.

وقالت “ألفت” في تصريحات لها، إنها تتكتم على تفاصيل دورها في الفيلم مؤكدة انه مفاجئة للجمهور وصورته على مدار يومين.

وشءاركت “ألفت” كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة miss elegant للفتاة العربية، لتعود بعدها لاستكمال تصوير دورها في المسلسل الرمضاني الضخم سره الباتع والذي يخرجه المخرج الكبير خالد يوسف وتنتجه شركة سينرجي وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس تحمل العنوان نفسه وتلعب فيها دور سعاد شقيقة أحمد وفيق وهي تظهر في نصف الأحداث الذى يدور بعد عام ٢٠١١ وتتكتم ألفت تفاصيل دورها بناءا على تعليمات المخرج والشركة المنتجة.

المسلسل بطولة احمد فهمي واحمد السعدني وحسين فهمي وخالد الصاوى وحنان مطاوع وريم مصطفى وشمس الكويتية واحمد وفيق وعدد كبير من النجوم والنجمات وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.