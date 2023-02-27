الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 3 متهمين بقتل مواطن في الشرقية للمفتي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الاثنين، قرارا يقضي بإحالة أوراق 3 أشخاص إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 2 مايو المقبل للنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة كذلك تأجيل محاكمة المتهمين الرابع والخامس في ذات القضية إلى نفس الجلسة للنطق بالحكم؛ لاتهامهم جميعًا بقتل شاب وسرقة أموال كانت بحوزته بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم، ومحمد سامى بده، وحسام الدين محمود، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 6297 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة مشتول السوق، المقيدة برقم 3139 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 30 أغسطس الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: عماد س ال س، وشهرته عتريس، 41 سنة، وعادل ف ال م، 34 سنة، وأحمد إ م ع، 30 سنة، وأحمد س أ ع، 22 سنة، ومحمد ع ع ال، 23 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأن المتهمين من الأول إلى الثالث قد قتلوا المجني عليه أمجد سمير علي مصطفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه لبلوغ مقصدهم بسرقته، حيث وضع مخططا لذلك وأعدوا سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (سكين) واستقلوا سيارة وتتبعوا خط سير المجني عليه ولاحقونه بالسيارة حال قيادته دراجة بخارية وصدموه بالسيارة فسقط أرضًا ليفارق الحياة.

واقترنت جريمة المتهمين بأنهم في ذات الزمان والمكان قد سرقوا مبلغ من المال كان بحوزة المجني عليه مملوك لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأنهم كان معلوم لديهم سلفًا حيازة المجني عليه للمال لأجل توصيله إلى الشركة المشار إليها، فيما اشترك المتهمين الرابع والخامس مع باقي المتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة رغم علمهم بالمخطط الإجرامي المبين في التحقيقات.

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