بـ10 ملايين مشاهدة.. «قادر أكمل» لـ أحمد سعد يتصدر ترند «يوتيوب» (فيديو)

يواصل النجم أحمد سعد حصد المشاهدات بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل أسم “قادر أكمل” والذي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية خلال الأيام الماضية احتفالا بعيد الحب.

وحققت أغنية “قادر أكمل" للنجم أحمد سعد أكثر من 10 ملايين مشاهدة وتصدرت المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك منذ طرحها، والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، والأغنية من ألحانه ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والمنتج المنفذ مصطفى جابر.

وتقول كلمات الأغنية: “أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح إنتي الحته الحلوة في قلبي ببقى ف قربك مش قلقان إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت قبل ما بندهلك بتجيني ضهري وسندي لو إتهزيت نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب حبك هو إللي مكملني من نقصي ومن أي عيوب إحساس بأمان بيطمني وسط حياه مليانه حروب وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي آه مابينتهيش جيتي وبقيتي أهلي وبيتي لو يوم مشيتي إزاي هعيش”.

أحمد سعد يغني تتر مسلسل “جعفر العمدة”

وتعاقد النجم أحمد سعد الفترة الماضية على تقديم أغنيات تتر بداية ونهاية مسلسل “جعفر العمدة” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ليتجدد تعاونه مع النجم محمد رمضان بعد ان حقق الثنائي نجاحا كبيرا بالتعاون في مسلسل “البرنس” والذي ضم أكثر من أغنية داخل أحداث المسلسل بجانب أغنية تتر البداية والنهاية.