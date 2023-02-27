الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الشيخ كامل مطر: قبائل سيناء قدمت أكثر من 1200 شهيد فى الحرب ضد الإرهاب

الشيخ كامل مطر
الشيخ كامل مطر

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء، إن قبائل سيناء قدمت أكثر من 1200 شهيد في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف رئيس مجلس القبائل العربية بسيناء خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، أن شهداء هذه العائلات من منطقتي الشيخ زويد والعريش، ومنهم عائلة أبو شويتر، وعائلة النصايرة، وعائلة المراشيد والمشاوخ والحمايدة والحساسنة وأبو زغلان، لافتًا إلى أن كل هؤلاء العائلات قدموا الكثير، موجهًا لهم الشكر، معقبًا: "نشكرهم ونقبل جباههم لأنهم وقفوا وقفة رجل واحد بجوار القوات المسلحة كتفًا بكتف".

وأشار إلى أنه كان يأتي بعض المصابين من جراء التفجيرات أثناء الحرب أو أثناء المداهمات، موضحًا أن مجلس القبائل العربية يكون لهم دور في متابعة هؤلاء الشباب التي تبدأ أعمارهم من فوق الـ25 أو 30 عامًا، وأقصى شيء الأربعين عامًا، منهم من كان فاقدًا ذراعه، أو فاقدًا ساقه، معقبًا: "بفضل الله قمنا بالواجب تجاههم ومستمرون في هذا العطاء".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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