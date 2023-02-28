الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 وترددات القنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من متابعي رياضة كرة القدم في مصر، وذلك لمتابعة مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الـ 64 والتي يشارك فيها كافة الفرق الرياضية المصرية المقيدة في دوري الدرجة الأولى، حيث أحرز اللقب الموسم الماضي نادي الزمالك.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports  الرياضية مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم ال 64، حيث تجرى 3 مباريات غدا في مواعيد مختلفة حددها الاتحاد المصري لكرة القدم الفيفا.
وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

مباراة نادي إنبي ضد نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي سيراميكا كيلوباترا ضد نادي البنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي الأهلي ضد نادي الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء.
ترتيب الفرق الرياضية في الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع العشرين كما يلي:-

  • نادي الأهلي برصيد 40 نقطة.
  • نادي بيراميدز برصيد 38 نقطة.
  • نادي فيوتشر برصيد 38 نقطة.
  • نادي الاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة.
  • نادي الزمالك برصيد 32 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-2-2023 والقنوات الناقلة

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تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports


يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز في منافسات الأسبوع العشرين خلال النسخة ال 64 والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي حيث يمكن ضبط إشارة البث عبر الريسيفر وفقا الاحداثيات التالية:-


قناة 1 On Time Sports

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 11681.
    معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
    معدل الترميز: 27500.
    الاستقطاب: أفقي.
    الجودة : HD.
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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-2-2023 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 وترتيب الهدافين والقنوات الناقلة


قناة 2 On Time Sports

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 10853.
    معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
    معدل الترميز: 27500.
    الاستقطاب: أفقي.
    الجودة : HD.


قناة 3 On Time Sports

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 12303.
    معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
    معدل الترميز: 27500.
    الاستقطاب: أفقي.
    الجودة : HD.

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وائل لطفي

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