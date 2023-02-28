مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 وترددات القنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من متابعي رياضة كرة القدم في مصر، وذلك لمتابعة مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الـ 64 والتي يشارك فيها كافة الفرق الرياضية المصرية المقيدة في دوري الدرجة الأولى، حيث أحرز اللقب الموسم الماضي نادي الزمالك.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports الرياضية مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم ال 64، حيث تجرى 3 مباريات غدا في مواعيد مختلفة حددها الاتحاد المصري لكرة القدم الفيفا.

وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

مباراة نادي إنبي ضد نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي سيراميكا كيلوباترا ضد نادي البنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي الأهلي ضد نادي الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء.

ترتيب الفرق الرياضية في الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع العشرين كما يلي:-

نادي الأهلي برصيد 40 نقطة.

نادي بيراميدز برصيد 38 نقطة.

نادي فيوتشر برصيد 38 نقطة.

نادي الاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة.

نادي الزمالك برصيد 32 نقطة.



تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports



يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز في منافسات الأسبوع العشرين خلال النسخة ال 64 والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي حيث يمكن ضبط إشارة البث عبر الريسيفر وفقا الاحداثيات التالية:-



قناة 1 On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة : HD.



قناة 2 On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة : HD.



قناة 3 On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة : HD.