الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محمود البسيوني: قطاع الصناعات الغذائية واجه العديد من التحديات الفترة الماضية

المؤتمر
المؤتمر

قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الغذائية واجه العديد من التحديات الفترة الماضية نتيجة للتحديات العالمية، لكن قليلة مقارنةً بالعديد من الدول حولنا.

وأضاف البسيوني، خلال فعاليات الجلسة الثالثة من قمة الصناعات الغذائية اليوم، أن هناك حرص من الغرفة لضمان عدم اضطراب السلاسل التجارية، متابعا: “نعمل مع أحد البنوك لوضع حلول وطرق للتغلب على تلك المشكلة بالنسبة للشركات، وهناك مشكلة أن 95% من القطاع شركات صغيرة والخدمات التي تقدمها الغرفة تحاول الوصول للشركات في المحافظات”.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن هناك متطلبات للتوافق مع الاقتصاد الأخضر وهناك إهدار في الفرص مثل المخلفات الصناعية والمياه، ونناقش دومًا طرقًا جديدة للتغلب على المشكلات. واستكمل، نسعى أيضًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وكانت فعاليات الجلسة الثالثة من قمة الصناعات الغذائية التي انطلقت اليوم الإثنين، بدأت تحت عنوان "محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات".

اتحاد الصناعات الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد التحديات التجارية

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