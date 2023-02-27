«سره الباتع» و«مذكرات زوج» و«الصفارة».. خلطة التاريخ والكوميديا على شاشات «المتحدة»

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عدد جديد من أعمالها المقرر عرضها عبر مختلف قنواتها خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، لتقدم وجبة درامية متنوعة تجمع بين التاريخ والاجتماع والكوميديا.

خالد يوسف يُعيد رواية ملابسات الحملة الفرنسية

يعود المخرج خالد يوسف لجمهوره بعد غياب بعمل جديد يحمل اسم «سره الباتع»، يضم نخبة كبيرة من الفنانين من مصر والوطن العربى، ويذاع على قناتى أون والحياة.

بدأت الحملة الترويجية للمسلسل خلال الساعات الماضية، حيث طرحت الشركة أضخم عدد من البوسترات المنفردة والمجمعة لأبطال العمل، وحصدت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى.

تدور أحداث العمل بين حقبتين زمنيتين، الأولى هى الوقت الحاضر، والثانية هى الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت عام ١٧٩٨، ويركز العمل على أحوال المجتمع المصرى تحت الاحتلال ووسائل المقاومة والثورة.

يشارك فى البطولة أحمد السعدنى وحنان مطاوع وحسين فهمى، وخالد الصاوى وأحمد عبدالعزيز وهشام الجخ، ومحمد عادل وأحمد فهمى وريم مصطفى، ونجلاء بدر وصلاح عبدالله وعمرو عبدالجليل، وأحمد وفيق ومنة فضالى وخالد سرحان.

طارق لطفى يتخلى عن «طلة الخبث» ويختار الكوميديا

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجم طارق لطفى هذا العام بشكل مختلف تمامًا، بعيدًا عن السنوات الماضية التى قدم فيها أدوارًا صعبة خلال مسلسلات «القاهرة كابول وجزيرة غمام»، فخلال رمضان المقبل وعبر قنوات سى بى سى، حصريًا، يقدم مسلسل «مذكرات زوج».

تدور أحداث المسلسل عن الحياة الزوجية والخلافات من خلال ٣ أجيال، بمشاركة عائشة بن أحمد وخالد الصاوى ونور النبوى، وسماء إبراهيم ونهى عابدين.

أحمد أمين يسرق قطعة أثرية سحرية ليحقق أحلامه

قررت الشركة المتحدة عرض مسلسل «الصفارة» من بطولة النجم أحمد أمين، المكون من ١٥ حلقة فقط، على شاشة «دى إم سى».

تدور الأحداث حول شخصية «فؤاد» الذى يعمل مرشدًا سياحيًا ويكره ما آلت إليه حياته، فيقرر أن يسرق من أحد سكان سيوة قطعة أثرية فرعونية، عبارة عن «صفارة الملك توت»، مَن يستخدمها تعيده ثلاث دقائق فى الماضى ليغير ما يشاء، ثم يعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالى ليعرف ماذا سيغير بعدها فى حياته. يدخل البطل فى رحلة لتغيير ماضيه للوصول إلى كل أحلامه، ويقدم «أمين» غوصًا فى النفس البشرية وما تريده، بشكل كوميدى فانتازى خلال الأحداث. يشارك فى البطولة محمود البزاوى وطه دسوقى وحاتم صلاح وآية سماحة، ومن تأليف محمود عزت وسارة هجرس، وإخراج علاء إسماعيل.