الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فريق «جعفر العمدة» جاهز لخوض سباق دراما رمضان 2023

محمد رمضان
محمد رمضان

أيام قليلة تفصل الفنان محمد رمضان عن الانتهاء من أعمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “جعفر العمدة” استعدادًا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2023.

ويصور محمد رمضان مشاهده الأخيرة بقيادة المخرج محمد سامي داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويتبقى لـ"رمضان" أيام قليلة وينتهي من تصوير مشاهده بشكل كامل ليكون أول الفنانين المغادرين للوكيشن التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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تفاصيل شخصية محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث مسلسل “جعفر العمدة" بشخصية تحمل نفس الإسم ومتزوج من 4 زوجات وهم الفنانات مى كساب، منة فضالى، إيمان العاصى، وزينة، ويمتلك مجموعة شركات تسمى بـ"العمدة جروب" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى شعبى.

القناة الناقلة لمسلسل “جعفر العمدة” في شهر رمضان

يعرض مسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان على مدار أيام شهر رمضان المقبل ومن المقرر عرضه بشكل حصري عبر مجموعة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تردد قنوات DMC الفضائية 2023

تردد قناة DMC العامة

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • اسم القناة: DMC
  • التردد: 12092
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة dmc drama 

  • معدل الترميز:  27500
  • التردد: 11450
  • القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحمد سعد يغني تتر مسلسل “جعفر العمدة”

وتعاقد النجم أحمد سعد الفترة الماضية على تقديم أغنيات تتر بداية ونهاية مسلسل “جعفر العمدة” ليتجدد تعاونه مع النجم محمد رمضان بعد ان حقق الثنائي نجاحا كبيرا بالتعاون في مسلسل “البرنس” والذي ضم أكثر من أغنية داخل أحداث المسلسل بجانب أغنية تتر البداية والنهاية.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل “جعفر العمدة” بجانب النجم محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن ويرصد الدستور في السطور التالية قائلة أبطال وصناع المسلسل:

  • النجمة زينة
  • النجمة هالة صدقى
  • النجمة إيمان العاصى
  • النجمة مى كساب
  • النجمة منة فضالى
  • الفنان عصام السقا
  • الفنان مجدى بدر
  • الفنان أحمد فهيم
  • النجم منذ رياحنه
  • الفنانة دعاء حكم
  • الفنان الشاب أحمد داش
  • النجم بيومى فؤاد
  • الفنانة فريدة سيف النصر
  • جورى بكر
  • طارق النهرى
  • وعدد آخر من الفنانين.
  • المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى
  • سيناريو وحوار مهاب طارق
  • إنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر
النجم محمد رمضان محمد رمضان جعفر العمدة DMC مسلسل جعفر العمدة أحمد سعد مسلسلات شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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