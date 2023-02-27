فريق «جعفر العمدة» جاهز لخوض سباق دراما رمضان 2023

أيام قليلة تفصل الفنان محمد رمضان عن الانتهاء من أعمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “جعفر العمدة” استعدادًا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2023.

ويصور محمد رمضان مشاهده الأخيرة بقيادة المخرج محمد سامي داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويتبقى لـ"رمضان" أيام قليلة وينتهي من تصوير مشاهده بشكل كامل ليكون أول الفنانين المغادرين للوكيشن التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك.

تفاصيل شخصية محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث مسلسل “جعفر العمدة" بشخصية تحمل نفس الإسم ومتزوج من 4 زوجات وهم الفنانات مى كساب، منة فضالى، إيمان العاصى، وزينة، ويمتلك مجموعة شركات تسمى بـ"العمدة جروب" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى شعبى.

القناة الناقلة لمسلسل “جعفر العمدة” في شهر رمضان

يعرض مسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان على مدار أيام شهر رمضان المقبل ومن المقرر عرضه بشكل حصري عبر مجموعة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تردد قنوات DMC الفضائية 2023

تردد قناة DMC العامة

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة: DMC

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة dmc drama

معدل الترميز: 27500

التردد: 11450

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحمد سعد يغني تتر مسلسل “جعفر العمدة”

وتعاقد النجم أحمد سعد الفترة الماضية على تقديم أغنيات تتر بداية ونهاية مسلسل “جعفر العمدة” ليتجدد تعاونه مع النجم محمد رمضان بعد ان حقق الثنائي نجاحا كبيرا بالتعاون في مسلسل “البرنس” والذي ضم أكثر من أغنية داخل أحداث المسلسل بجانب أغنية تتر البداية والنهاية.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل “جعفر العمدة” بجانب النجم محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن ويرصد الدستور في السطور التالية قائلة أبطال وصناع المسلسل: