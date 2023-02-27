الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. مؤتمر لإعلان تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

يعقد في الثانية من مساء الخميس المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا موتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٤ من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، والمقرر عقدها فى الفترة من ١٤ - ٢٠ مارس المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، بحضور عدد من مسؤولى وزارة الثقافة وعدد من السينمائيين وممثلى الصحافة والقنوات التلفزيونية كافة التفاصيل التى تشهدها الدورة المقبلة.

وتحتفي الدورة الـ٢٤ للمهرجان بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

واضطرت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في مصر، مؤخراً إلى سحب الـ"بوستر" الإعلاني الرسمي للدورة المقبلة عقب ساعات قليلة من إطلاقه، بسبب اكتشاف مخالفته لحقوق الملكية الفكرية كونه يعود لأحد الفنانين التشكيليين الأتراك.

كما أكد رئيس المهرجان عصام زكريا فى تصريحات لـ"الدستور"، أن ما حدث لم يكن مقصودا، وأن الفنانة التي صممت البوستر لها أعمال سابقة جيدة.

وتعرّض القائمون على المهرجان لانتقادات؛ نظرا لأنهم لم يشيروا أو ينوهوا إلى أن التصميم مقتبس، ما اضطرهم لسحب البوستر بعد ساعات من نشره على الصفحة الرسمية لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على فيسبوك.

ويعتبر مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.

وتحتفي الدورة في نسختها الحالية بالفيلم العابر للنوع (Hybrid) الذي يعد واحدًا من أبرز الأنواع الفيلمية التي يلجأ إليها صناع الأفلام في العصر الحديث، حيث تمزج بين أكثر من نوع وشكل فيلمي داخل الفيلم الواحد.

المجلس الأعلى للثقافة دار الأوبرا المصرية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الناقد السينمائي عصام زكريا الفيلم العابر للنوع Hybrid

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وائل لطفي

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