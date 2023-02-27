الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: إطلاق مقرأة كبار القراء بـ«رواية ورش عن نافع» غدًا

وزارة الأوقاف تعقد
وزارة الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء بـ"رواية ورش عن نافع"

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية غدًا الثلاثاء.

ويترأس المقرأة، الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وبعضوية كل من القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.

وزارة الأوقاف تعقد مقرات كبار القراء رواية ورش

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وائل لطفي

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