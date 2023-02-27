الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة 8 كهنة جدد في البحيرة

كنيسة
كنيسة

سام الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية،  ٨ كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.

وصلى القداس الإلهي صباح أمس في كرمة القديس مارمرقس الرسول بدمنهور، وشاركه أصحاب النيافة: الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرقي الإسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة ٨ كهنة جدد وهم:
- الشماس عماد حربي كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأبو المطامير باسم القس بوليكاربوس

- الشماس جمال رياض كاهنًا على كنيسة القديسة مارينا الراهبة ببهيج، ببرج العرب باسم القس عزرا

- الشماس ميلاد عيد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بالهوكارية بوادي النطرون باسم القس أولوجيوس

- الشماس نادر ناجي كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس بدمنهور باسم القس بيتروس

- الشماس زكي ثابت كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية البيضا بالنهضة باسم القس ملاخي

- الشماس مينا فكري كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بعبد القادر بحري باسم القس تداوس

- الشماس كيرلس جمال كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بعبد القادر بحري باسم القس أرشيليدس

- الشماس مينا فايز كاهنًا على كنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا ونس بعقاب بأبو المطامير باسم القس يحنس

كما صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، أول أمس، القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، وخلاله سام الخادم ميشيل جرجس شماسًا كاملًا باسم دياكون يسى، للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشارك في صلاة القداس عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

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