كتاب «حياة الأنبا أنطونيوس للقديس أثناسيوس الرسولي» في سيمينار خدام قطاع القبة

نظم قطاع كنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي، سيمينار لخدام وخادمات القطاع، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالدير البحري، شارك فيه ما يزيد عن ٤٠٠ خادم وخادمة وحوالي ٢٥ كاهنا، من كهنة القطاع.

وجاء موضوع السيمينار دراسة آبائية في كتاب "حياة الأنبا أنطونيوس للقديس أثناسيوس الرسولي"، واشتمل على كلمة مسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني تحدث فيها عن عظمة الحياة الرهبانية باعتبارها ضمن الركائز الأساسية الثلاثة في مصر مع التعليم اللاهوتي والاستشهاد. وأن الرهبنة انطلقت من مصر على يد القديس أنطونيوس وانتشرت في كل أنحاء العالم. وأشار قداسته إلى حياة الإماتة التي يجب أن يحياها الراهب.

بينما افتتح الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، السيمينار بمحاضرة حملت عنوان "حياة آبائنا القديسين طيب مسكوب"، حيث أكد ضرورة قراءة سير القديسين لأنها تلهب القلب بمحبة المسيح، مشيرًا على أن الهدف من السمينار هو الالتفاف حول حياة القديس الأنبا أنطونيوس كما دونها القديس البابا أثناسيوس الرسولي، لنتذوقها ونتزود بما فيها من دروس روحية حية.

كما ألقى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا محاضرتين بعنوان "حياة القديس أنطونيوس وجهاده"، وكذلك ألقى الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، محاضرة عن "الروح القدس في حياة الراهب" من خلال دراسة ماكتبه القديس اثناسيوس الرسولي عن حياة الأنبا أنطونيوس.



ودارت محاضرة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، عن "اشتياقات الراهب للقلاية". تلاها محاضرة للأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس بعنوان "حياة الكمال في حياة الأنبا أنطونيوس" من خلال دراسة ماكتبه القديس أثناسيوس الرسولي عن حياة الأنبا أنطونيوس.



واختتم الأنبا ميخائيل السيمنار بمحاضرة حملت عنوان "الله هو محور حياة القديس أنطونيوس".

يأتي سيمينار "خدام قطاع القبة" في سياق شعار القطاع للعام الجاري وهو " التمتع بالعشرة مع المسيح"