الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

القمص أنطونيوس غطاس يستقبل محافظ الإسكندرية بمدارس جيرار

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

استقبل صباح اليوم، القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، ومسؤول المدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط سابقًا، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، بمدارس جيرار.

جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات السياسية، ورموز التعليم، بإدارة شرق التعليمية، وممثلي بيت العائلة المصرية، وموظفي مدارس جيرار، والأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بغيط العنب، والأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل.

يذكر أن الحفل المقام بمدارس جيرار، يعتبر تجسيدًا ومحاكاة لمؤتمر قمة المناخ كوب ٢٧، الذي أقيم، بمدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر الماضي.

وقدم طلاب مدارس جيرار العديد من الفقرات التوعوية والإرشادية، للحفاظ على الكون من المخاطر البشرية، وإحياءً لما قدمه مؤتمر قمة المناخ. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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