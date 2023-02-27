السيد القصير يُتابع تفعيل الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد القصير خلال الاجتماع على ضرورة توعية المزارعين بكافة قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل التي تم الإعلان عنها (الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس) فضلا عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال للمزارعين.

وشدد على أن يتم الإعلان بشكل واضح في كافة الجمعيات عن الأسعار الخاصة بالزراعات التعاقدية.

وأكد القصير أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل تنفيذا لقرارات الدولة كالاتي:

الذرة الصفراء 9,5 الاف للطن

الذرة البيضاء 9 آلاف للطن

فول الصويا 18 ألف جنيه للطن

عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن

وأشار القصير إلى أهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد الدعم الذي تقدمه للمزارعين، والتعاقد على المحاصيل، بأسعار مجزية، لافتا الى ان الدورة الزراعية تساهم في القضاء على تفتت الحيازات، وتقليل أمراض التربة، واعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات.

وكلف وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وتدقيقها، على ارض الواقع.

ووجه بالتوسع في زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة كما وجه كذلك بضرورة توعية المزارعين الحرص على الزراعة سنويا بالتقاوي الجديدة الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي على للمزارعين.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض القيادات المعنية بالوزارة.