الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيد القصير يُتابع تفعيل الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح

السيد القصير
السيد القصير

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد القصير خلال الاجتماع على ضرورة توعية المزارعين بكافة قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل التي تم الإعلان عنها (الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس) فضلا عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال للمزارعين.

وشدد على أن يتم الإعلان بشكل واضح في كافة الجمعيات عن الأسعار الخاصة بالزراعات التعاقدية.

وأكد القصير أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل تنفيذا لقرارات الدولة كالاتي:
الذرة الصفراء 9,5 الاف للطن 
الذرة البيضاء 9 آلاف للطن 
فول الصويا 18 ألف جنيه للطن
عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن

وأشار القصير إلى أهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد الدعم الذي تقدمه للمزارعين، والتعاقد على المحاصيل، بأسعار مجزية، لافتا الى ان الدورة الزراعية تساهم في القضاء على تفتت الحيازات، وتقليل أمراض التربة، واعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات.

وكلف وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وتدقيقها، على ارض الواقع. 

ووجه بالتوسع في زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة كما وجه كذلك بضرورة توعية المزارعين الحرص على الزراعة سنويا بالتقاوي الجديدة الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي على للمزارعين.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض القيادات المعنية بالوزارة.

وزير الزراعة يتابع قيادات الوزارة تفعيل التعاقدية مساحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«جنايات قنا» تعاقب عامل بالإعدام شنقًا وآخر بالسجن 15 سنة

إحالة أوراق عاطل قتل مواطنًا بسبب خلافات مالية فى القليوبية للمفتى

«التجارة والصناعة»: لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر

براءة مهندسين في «الإسكان» من الإضرار بالمال العام

الملا: الاستثمار فى العقول قاعدة للانطلاق نحو أفق جديدة من الإبداع

وزير البترول: تخصيص أحد مشروعات التنمية المجتمعية صدقة على روح شريف إسماعيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي