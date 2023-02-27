الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: لم نضغط على الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا بدبابات «أبرامز»

دبابات «أبرامز
دبابات «أبرامز

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، أنها لم نضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال دبابات "أبرامز" لأوكرانيا مقابل إرسالنا "ليوبارد"، وفق قناة العربية الاخبارية . 

وزادت ألمانيا وبولندا خلال الفترة الماضية من مساعداتهما وانفاقهما الدفاعي بشكل كبير الى اوكرانيا، بالاضافة الى  مساعدات حلف الناتو والمساعدات  الامريكية. 

وتعد دبابات ابرامز الامريكية، منزوعة الدورع المتطورة المحظورة تصديرها، بعدما اكد العديد من المسؤولين خلال الفترة الماضية، ان الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لارسال دبابات أبرامز الى اوكرانيا . 

وتوقعت التقارير الغربية إرسال ألمانيا دبابات Leopard 2، لدعم أوكرانيا في مواجهاتها ضد روسيا، مشيرين الى أن  قرار الولايات المتحدة بإرسال دبابات M1 أبرامز إلى أوكرانيا يفتح آفاقًا جديدة.

المانيا دبابات أبرامز أوكرانيا أمركيا

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