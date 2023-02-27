الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشهد جانبًا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف الهيئات التابعة لوزارة النقل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، جانبًا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل.

وتتم هذه الاختبارات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.

وأكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقًا لأحدث وسائل وبرامج التدريب، مشيرًا إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب.

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 الرئيس عبدالفتاح السيسي
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 الرئيس عبدالفتاح السيسي
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 الرئيس عبدالفتاح السيسي
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