مسودة قانون.. حكايات من دفتر الرعاية البديلة في مصر

قطعت مصر شوطًا طويلًا في قضية الاحتضان التي تعرف باسم الرعاية أو الأسر البديلة، وهي القضية التي بموجبها أنقذت وزارة التضامن الاجتماعي آلاف الأطفال الذين يعيشون دون أسر تشعرهم بالدفء الأسري.

وبالفعل نشرت التضامن مفهوم الأسرة البديلة خلال السنوات القليلة الماضية، لتشجيع الأسر على فكرة الاحتضان وتسهيل كذلك الاجراءات التي تتيح لهم كفالة الأطفال واعتبارهم أحد أفراد الأسر بعد التأكد من ضمان حياة كريمة لهم.

التضامن: "أعددنا مسودة قانون للرعاية البديلة والاحتضان"

اتساقًا مع ذلك، قالت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لتوفير حياة كريمة للأطفال كريمي النسب: "أعددنا استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال والشباب، من منظور حقوقي وليس إحساني، تهدف لتوفير خدمات أفضل".

أضافت:"كما أعددنا مسودة قانون للرعاية البديلة، والتي انطوت على عدة حقوق ومواد تلخص في مجملها الدستور المصري والاتقاقيات الدولية، وتراعي حقوق الطفل".

تابعت:"نطمح في غلق مؤسسات الرعاية البديلة في مصر واستثناء القليل منها، وتعزيز الأسر البديلة، وتعزيز قدرتها على تقديم دعم أفضل يليق بأطفالنا، ودمجمهم والحد من التفكك الأسري".

نجحت التضامن في إلحاق نحو 14 ألفًا و500 طفل في أسر بديلة، وذلك حتى عام 2022، وأصبح عدد الأسر البدلية في مصر 14 ألف أسرة،

"الدستور" في التقرير التالي استعرضت حكايات للأسرة البديلة التي احتضنت أطفال وكان لها تجربة في ذلك الأمر.

شمس: "الاحتضان ليس قرارًا سهلًا"

كانت صدمة تلقتها شمس.ع، ثلاثينية، حين علمت بأن لديها مشاكل صحية تمنعها من الإنجاب بعد عام من الزواج تخلله مشاوير للعيادات ومراكز التحليل للإجابة على تساؤل لماذا تأخر حملي؟.

تقول:"لدى عيب خلقي في الرحم لم يستطع أي طبيب كشف الأمر، والجميع أرجعه إلى أن التأخير طبيعي في أول الزواج، حتى اكتشفته بعد عام من اللف والدوخة على الأطباء بأنني لن أصبح أمًا".

توضح أنها بعد تفكير طويل أقنعت زوجها والذي رفض الزواج عليها بإمكانية احتضان طفل رضيع، يكونا له أسرة: "القرار مش سهل لازم تكون عارف أنك على قدر المسؤولية، لكن الاجراءات اللي عملتها التضامن مؤخرًا هي اللي بتثبت لك إذا كنت قادر أم لا".

تضيف:"خضعنا لكشوفات نفسية وصحية، وكذلك قاموا بدراسة أحوالنا المادية حتى حصلنا على الموافقة باحتضان طفل والآن لدينا محمد، له كل الحقوق كأنه ابني الذي أنجبته من رحمي".

الرعاية البديلة هي بديل للرعاية الأسرية للطفل الذي يعيش بعيدًا عن أو بدون والديه البيولوجيين وتقوم بتقديم الرعاية والحماية والتأهيل للأطفال فاقدي الرعاية الأبوية.

علياء: "إجراءات الاحتضان ليست معقدة"

علياء.س، 29 عامًا، لم تختلف حكايتها عن شمس، التي تزوجت ابن عمها عقب التخرج مباشرة، وحين أجروا الكشف الطبي قبل الزواج، تبين أن هناك إحتمالية أن يكون هناك أطفال من متلازمة داون.

تقول:"كان القرار لنا إمّا ننفصل أو نخوض التجربة، لكن بعد تفكير كثير قررنا الاستمرار في الزواج، لكن احتضان طفل وعدم الإنجاب تجنبًا لولادة طفل من متلازمة داون فهو ليس قررنا أن حكم على مصيره".

كانت الإجراءات بسيطة حسبما تشرح حيث لم يكلفها الأمر سوى التسجيل على موقع الوزارة والحصول على جواب المشاهدة ثم عملية البحث في الدور على طفل من أجل احتضانه وتسجيله باسم الزوج وهو ما حدث بالفعل.