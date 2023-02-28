الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأسبوع الأول من الزمن الأربعيني

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأسبوع الأوّل من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها، إن القدّيس بولس  قال إنّ يسوع سوف "يُسَلِّمُ المُلْكَ إِلى اللهِ الآب" ذلك لا يعني أنّ الرّب يسوع سيتخلّى عن سلطته من خلال تسليم ملكه، بل يعني أنّنا سنصبح ملكوت الله، بعد جعلنا مشابهين بمجد جسده،هو سيسلّمنا نحن إلى الله، بعد أن يكون قد جعل منّا "ملكوت الله" من خلال تمجيد جسده، هو سيسلّمنا نحن إلى الآب، بصفتنا الملكوت وفقًا لما ذكر الإنجيل: "تَعالَوا، يا مَن بارَكَهم أَبي، فرِثوا المَلكوتَ المُعَدَّ لَكُم مَنذُ إِنشاءِ العَالَم".

 وتابعت الكنيسة في عظتها "والصِّدِّيقونَ يُشِعُّونَ حِينَئذٍ كالشَّمْسِ في مَلَكوتِ أَبيهِم." لأنّ الابن سيسلّم لله أولئك الذين دعاهم إلى ملكوته، لكونهم ملكوته، أي أولئك الذين وعدهم بالطوبى الخاصّة بالملكوت بواسطة هذه الكلمات: "طوبى لأَطهارِ القُلوب فإِنَّهم يُشاهِدونَ الله" يسلّم المسيح الملكوت لله وها إنّ أولئك الذين سلّمهم إلى أبيه بصفتهم ملكوته، يعاينون الله. قال الربّ نفسه لتلاميذه ما هو الملكوت: "فها إِنَّ مَلكوتَ اللهِ بَينَكم" 

 واختتمت "وإن أراد أحد أن يعرف مَن الذي يسلّم الملكوت، فليسمع: "وكَلاَّ إِنَّ المسيحَ قد قامَ مِن بَينِ الأَموات وهو بِكرُ الَّذينَ ماتوا. عَن يَدِ إِنسان أَتى المَوتُ فعَن يَدِ إِنسانٍ أَيضا ً تَكونُ قِيامةُ الأَموات". كلّ هذا يتعلّق بسرّ الجسد، لأنّ الرّب يسوع المسيح هو أوّل مَن قام من بين الأموات. فمن أجل تقدّم البشريّة الذي أخذه المسيح على عاتقه "سيكونَ اللّهُ كُلَّ شَيءٍ في كُلِّ شيَء" 

الكنيسة اللاتينية الزمن الأربعيني القد يس بولس

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