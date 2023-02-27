الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الموارنة في مصر يعيدون لمار تلالاوس تلميذ مار مارون والمعترف

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار تلالاوس تلميذ مار مارون والمعترف، وهو أصلُهُ مِن جَبْلَه. تَنَسَّكَ في جَبَلٍ قَريبٍ وَقَضَى حَياتَهُ في صَومَعَتِه صائِماً مُصَلِياً. 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "سِراجُ الجَسَدِ هو العَين". إنّ هذه العين هي كالنوايا التي عبرها نقوم بكلّ أعمالنا. فإن كانت هذه النوايا طاهرة وبارّة، عندها تكون كلّ أعمالنا صالحة. بالفعل، اعتبر القدّيس بولس الرّسول بعض الأعمال وكأنّها "أعضاء". لذلك، كتب: "أَميتوا إِذًا أَعضاءَكمُ الَّتي في الأَرض بما فيها مِن زِنًى وفَحْشاءَ وهَوىً وشَهوةٍ فاسِدَةٍ وطَمَعٍ وهو عِبادَةُ الأَوْثان"  وما يشبه ذلك.

 

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وائل لطفي

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