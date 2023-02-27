الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى سيامته.. من هو الأنبا بشارة جودة؟

بشارة جودة
بشارة جودة

تنظم إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا بشارة جودة، احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة لسيامة الأنبا بشارة جودة وأيضًا بمناسبة العيد الثالث لتأسيسها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم 27 من فبراير الجاري.

وقال الأنبا بشارة جودة، في البيان الرسمي للإيبارشية، إنه سيتم الاحتفال بأحد المعمدين منذ أغسطس 2022 حتى فبراير 2023.

والانبا بشارة جودة من مواليد قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971، والتحق بالمدرسة الابتدائية في قريته 1977، كما التحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للأباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990.

ترهب في 5 سبتمبر 1995، وقدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996، كما درس الفلسفة واللاهوت بلبنان خلال الفترة من 1996 – 2000، هذا وسيم قسا في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأنبا مرقس حكيم مطران إيبارشية سوهاج، وتم ترشيحه بواسطة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشاراً ضمن المجلس الأستشاري للايبارشية.

يشؤرف على إيبارشية ابو قرقاص ويقع في نطاقها مدينة أبو قرقاص وملوي وديرمواس حتى حدود محافظة المنيا جنوبًا وتضم 21 كنيسة.

هذا ووذكرت صفحة الكنيسة، اليوم، أنه تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أقيمت الرياضة الروحية السنوية لإكليروس الإيبارشية، وذلك بمقر الخادمات لراهبات قلب يسوع المصريات، بالغردقة.

قاد الرياضة الروحية سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان. تركزت موضوعات الرياضة حول الإجابة والبحث في عدد من التساؤلات: أين أنا من دعوتي؟ كيف ننشط دعوتنا الداخلية الأولى؟ البحث عن نِعمْ الله لنا؟ الغيرة الكهنوتية؟ أين أنا من عطية الله؟.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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