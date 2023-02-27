الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأخميم

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، جولة ميدانية بمركز ومدينة أخميم تفقد خلالها مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد انتهاء أعمال التطوير به، بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم .

واستمع  محافظ سوهاج خلال جولته التفقدية إلى شرح مفصل عن مركز خدمة العملاء، ومراحل تطويره، حيث يخدم مدينة أخميم و3 وحدات قروية هي " نيدة، الحواويش، الكولة "، ويتبعها 14 قرية، و70 تابع ونجع، بالإضافة إلى حي الكوثر، بإجمالي عدد مشتركين  84 ألف و 206 مشترك، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالمركز، حيث أشاد المواطنين بالخدمات المقدمة، والتي توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

- الشركة قد انتهت من تطوير مراكز خدمة العملاء في 7 مراكز

وأشار رئيس "مياه سوهاج"،  أن الشركة قد انتهت من تطوير مراكز خدمة العملاء بمراكز " طما، وطهطا، والمراغة، وجهينة، وجرجا، والمنشاة، وأخميم"، لافتا إلى قرب الانتهاء من خلال الأيام القليلة القادمة من تطوير مركزي خدمة العملاء بدار السلام، وساقلتة، وذلك في إطار سعي الشركة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائها .

جدير بالذكر أن مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تقدم أكثر من 16 خدمة، منها "خدمة التعاقد على عداد مياه جديد، وخدمة التصالح على وصلة خلسة، وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي، وخدمة تغيير اسم المتعاقد محل الاشتراك، وخدمة فحص ومعاينة العداد، وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحى، وخدمة تغيير عداد بدل تالف أو بدل فاقد، وخدمة اضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي، وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه " 

أحمد سامي استبدال ادار ارق إجمالي عدد مشتركي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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