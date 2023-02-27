صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن انتشار مصانع بير السلم للأغذية والمشروبات المغشوشة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من السيدين النائبين: شحاتة أبو زيد، وأحمد مهنى، بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ما يهدد سلامة المواطنين ويؤثر سلبًا على الصناعة وذلك دون رقابة الحكومة عليها.

وقال النائب شحاتة أبو زيد إن مثل هذه المصانع تسبب إصرارًا كبيرًا للمستثمر، وتؤدى بنتائج سلبية على الاقتصاد.

وطالب أبوزيد بأن على الجهاز التنفيذي تشديد الرقابة، حيث لا نرى من الجهاز التنفيذي سوى الضغط على من لديه التراخيص، ولكن لا نرى أى تحرك جاد من الجهاز للتنفيذى مع أصحاب مصانع بير السلم.

وقال ممثل اتحاد الصناعات، أن الدولة تعالى من الاقتصاد الموازى أو ما يطلق عليه مصانع بير السلم، وأكد أن أصحاب هؤلاء المصانع بعيدين عن العين، مما يسبب منافسة غير عادلة، وسوف تستمر هذه المعاناة لو استمر هذا الوضع.

وطالب النائب أحمد مهنى بضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم، بسبب ما وصفه باستباحه الشوق المصرى من قبل أصحاب المصانع غير الرسمية.

وقال سامى نصر الله أمين سر لجنة الصناعة، أن الرقابة على المواد التموينية والتغذية سيئة جدًا فى مصر مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة .

وقال ممثل وزارة التموين، إنه جاء الآن من حملات تموين فى محافظة المنوفية، وقال إن الوزارة تسعى لتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، موضحًا أن هيئة سلامة الغذاء هى المسئولة عن الرقابة عن المصانع والصناعات الغذائية.

وقال إن الأجهزة الرقابية اندمجت فى هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، وهذا جعل وزارة التموين ليس لها سلطة الرقابة على المصانع الغذائية.

وأوصت اللجنة بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة واستدعاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع باقى الجهات المعنية.