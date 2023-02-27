أخر ابتكارات الصين التكنولوجية.. جهاز التقبيل عن بعد

ابتكر طالب صيني يدعى جيانج تشونغلي جهازًا للتقبيل عن بُعد؛ ليثير ضجة في الصين، حتى يتجاوز أزمة ابتعاد صديقته عنه، وعدم اكتفائه بالمكالمة الهاتفية والفيديو كول.



وجاء ابتكار الجهاز بعد أن اضطر لأن يسكن بعيدًا عن صديقته، ونظرًا للمسافة وصعوبة التواصل سويًا عن طريق المكالمات الهاتفية أو الاتصال عبر الفيديو، ابتكر تشونغلي الجهاز، والذي كان مصدر إلهام للعديد من الأزواج الذي واجهوا أزمات المسافة، أطلق على الجهاز اسم "جهاز التقبيل".

https://www.facebook.com/watch/?v=863953678023637