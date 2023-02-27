الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فيديو

أخر ابتكارات الصين التكنولوجية.. جهاز التقبيل عن بعد

جهاز التقبيل الصيني
جهاز التقبيل الصيني

ابتكر طالب صيني يدعى جيانج تشونغلي جهازًا للتقبيل عن بُعد؛ ليثير ضجة في الصين، حتى يتجاوز أزمة ابتعاد صديقته عنه، وعدم اكتفائه بالمكالمة الهاتفية والفيديو كول.


وجاء ابتكار الجهاز بعد أن اضطر لأن يسكن بعيدًا عن صديقته، ونظرًا للمسافة وصعوبة التواصل سويًا عن طريق المكالمات الهاتفية أو الاتصال عبر الفيديو، ابتكر تشونغلي الجهاز، والذي كان مصدر إلهام للعديد من الأزواج الذي واجهوا أزمات المسافة، أطلق على الجهاز اسم "جهاز التقبيل".

https://www.facebook.com/watch/?v=863953678023637 

 

جهاز التقبيل الصيني الصين إبتكار ضجة اككتفاءه المكالمة الهاتفية الفيديو كول

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالشرقية لـ23 ألف منتفعة خلال يومين

تقرير: نيجيريا لا تزال بانتظار صدور كامل نتائج الانتخابات الرئاسية

بدء صيانة كوبري العبل بالقصاصين.. وتحويل مسار السيارات لمحور 30 يونيو

وزيرا التعليم العالى والنقل يشهدان افتتاح المؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023

وزير التموين: توفير قروض لاستيراد القمح بتيسيرات في السداد

لجنة المنشآت بجامعة سوهاج تناقش آليات العمل خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي