الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القومي للحوكمة يختتم برامجه التدريبية لطلبة الدراسات العليا الأفارقة بالجامعة اليابانية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات البرامج التدريبية التي عقدها لطلبة الدراسات العليا الأفارقة والقيادات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حول مؤشرات قياس الأداء، والحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد، إلى إمداد الخريجين بمعارف ومهارات جديدة والعمل على زيادة وعيهم بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063 وتطبيق مبادئ الحوكمة كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقاري وكذلك العالمي، موضحة أن التدريبات شملت مناقشات متعمقة ومشاركة بعض المبادرات الوطنية بمصر والدول الأفريقية الممثلة.

حضر حفل التخرج الدكتور ماساآكى سوزوكى، النائب الأول لرئيس الجامعة اليابانية للشؤون الإقليمية والدولية، حيث قام بتسليم شهادات التخرج لعدد 59 متدربا من طلاب الدراسات العليا من 6 كليات بالجامعة هي كلية العلوم الأساسية والتطبيقية، وكلية الاتصالات والالكترونيات وهندسة الكمبيوتر، وكلية موارد الطاقة والهندسة البيئية والكيميائية والبتروكيماوية، وكلية هندسة التصميم الابتكاري، وكلية العلوم الانسانية وإدارة الاعمال الدولية، وبرنامج علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالإضافة لقيادات مكتب الشئون الإقليمية والدولية.

يمثل الخريجين 11 دولة أفريقية هي غانا ونيجيريا وأوغندا وكينيا وملاوي وجنوب السودان وسيراليون ورواندا وزيمبابوي وتنزانيا ومصر.

جدير بالذكر أن التدريبات تمت بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية التي كانت داعما رئيسيا لأنشطة مركز التنمية الأفريقي بالمعهد منذ إنشائه عام 2019، وعقد التدريب بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإقليمية والدولية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وفي ختام فعاليات التدريبات تم بحث سبل التعاون المستقبلي بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

المعهد القومى للحوكمة البرامج التدريبية الدراسات العليا الدكتورة شريفة شريف طلاب

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