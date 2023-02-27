إحالة أوراق مزارع بكفر الشيخ إلى المفتى بتهمة قتل سيدة عمدًا

بالاشتراك مع شقيقته..

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ بإحالة أوراق مزارع، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه بتهمة قتل سيدة عمدًا بالاشتراك مع شقيقته بعد استدراجها بسلاح أبيض "سكين" وإضرام النيران فيها، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر مايو للنطق بالحكم في القضية رقم 14681 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم الأول المزارع بقتل المجني عليها "ع.ع" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسلاح أبيض "سكين" بأن كال لها ضربتين استقرت إحداهما بكتفها، والأخرى بعنقها محدثًا إصابتها، والتى أودت بحياتها قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقولات الخاصة بالمجني عليها عبارة عن هاتفين جوالين، ومصوغات ذهبية، وذلك عقب إتمام جريمته في مصيف بلطيم، كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاحا أبيض، وأداة سكين، جركن بنزين بغير ترخيص، وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملهما.

وكشفت أوراق القضية عن المتهمة الثانية ربة منزل شقيقة المتهم الأول بأنها علمت بوقوع الجرائم محل الاتهامات المذكورة فأعانت شقيقها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن ساعدته في إخفاء أدلة تلك الجرائم بأن نقلا سويًا جثمان المجني عليها بالأرض الكائنة بمنطقة النوبارية الجديدة مكان العثور على بقايا جسدها.