رئيس شعبة السكر: تقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض التكلفة ويعيد الاتزان للأسعار

قال رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي، إن تقليل زمن الإفراج الجمركي سيساهم في تخفيف من زيادة التكلفة، وإعادة اتزان الأسعار بالأسواق، ما يحقق مصلحة الوطن ويخفف من التكلفة الشرائية للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة الشهري الذي عٌقد اليوم الاثنين بحضور مدير عام الورادات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور نصحي ويصا؛ لشرح قرار مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء رقم 269 الخاص بتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج بالنسبة لمصانع القائمة البيضاء المعتمدة لدى الهيئة.

وأوضح الفندي أن هذا القرار يساهم في تحقيق تعزيز كفاءة الإفراجات الجمركية كأحد أهداف هيئة سلامة الغذاء بجانب الهدف الأساسي في توفير الحماية للمستهلك المصري.

بدوره، قال مدير عام الواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء - خلال العرض الذي قدمه لأعضاء شعبة السكر والحلوى حول منظومة هيئة سلامة الغذاء لتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج المستوردة - إن 41 شركة سجلت بهذا النظام.

وأكد أهمية زيادة المشاركة بهدف عمل قاعدة بيانات للمنتجات والشركات والأصناف خلال هذه المرحلة لنصل للإفراج بالمطابقة والفحص المستندي، موضحًا أنه تم إصدار تعليمات بعدم توقف أية رسالة بسبب نقص مستند أو استكمال بيانات والإفراج بالمطابقة إلا في حالة الخطورة على الصحة العامة.

وكان قد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.6 شهر.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5.1 شهر، منوها بأن الأرز يكفي احتياجات استهلاك المواطنين، حيث أنه جاري مراجعة كافة المضارب العاملة بالأرز حتى لا تكون الأسعار عشوائية كما كانت.