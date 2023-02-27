وزير التموين: توفير قروض لاستيراد القمح بتيسيرات في السداد

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم خلال الفترة الماضية استيراد نحو 1.2 مليون طن قمح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.

وأضاف في تصريحات على هامش قمة الصناعات الغذائية، أنه تم التعاون مع المؤسسات التمويلية لتوفير قروض لاستيراد القمح بتيسيرات في السداد تتراوح من 6 سنوات إلى 18 سنة، مشيرا إلى أنه تم توفير نحو 90 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ونحو 500 مليون دولار من البنك الدولي.

وأشار إلى أنه سيتم استيراد نحو 400 الى 500 ألف طن قمح في إطار برنامج دعم الغذاء، فضلا عن التمويلات المقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية والتى تم رفع الاتفاقية الى 3 مليارات دولار بحيث 1.2 مليار دولار.وردا على سؤال بشأن كيفية سداد شحنات القمح التى يتم استيردها من روسيا قال المصيلحي إنه المنتجات الزراعية لا تخضع للعقوبات ولقد ساهمت اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الى حل الأزمة لافتا الى أنه في حالة الاستيراد عن طريق برنامج الغذاء يقوم البنك الدولي بدفع المبلغ.

وأكد أن تنويع مصادر العملة الأجنبية يعد مهم في هذا التوقيت خاصة فيما يتعلق باستيراد القمح أو الزيت لافتا الى أن الوزارة مع قرب شهر رمضان لديها وفرة في كافة السلع المرتبة بسلع الأرز والزيت.