يمتص الطاقة السلبية.. «ريماس» اتقنت فن الماندالا

بأناملها الرقيقة، استطاعت ريماس التعبير عما يكمن بداخل روحها الطفولية من فن، فرلخت تشكل بالخيوط لوحات لها معني رقيق مثلها فهي لم تتخطي السابعة عشر سنة، واختارت ريماس فن الماندالا ليكون المعبر عن رحها البسيطة، رغم كونه فن غريب ولا يتقنه إلا اصحاب الطبقات العالية لأنه يتطلب خامات عالية السعر.

قالت ريماس لـ "الدستور" انها اختارت ذلك الفن تحديداً لأنه غير مشهور في مصر بالإضافة لكونه مريح للأعصاب وبه الكثير من التفاصيل المعقدة والأشكال المتداخلة والدقيقة، يقول العلماء أن رسومات الماندالا لها نفس تأثير اليوجا.

ماهو الماندالا

الماندالا فن قد يراه الناس رسومات ودوائر عشوائية ليس لها معنى لكن ريماس تقول أنه فن من اصعب الفنون ويتطلب شخصية لها القدرة على الصبر وذات تركيز عالي حتى تبدع في رسم اللوحات.

في سن ال ـ14 رأت ريماس لوحة ماندالا مرسومة، وهو ما أبهر نظرها فقررت أن تبحث عن جذور الفن وتاريخه. قالت ريماس أنها تتبعت جذور الفن إلى أن علمت أنه من أقدم فنون الهند وان كلمة ماندالا تعني دائرة واعتاد سكان منطقة "التبت" رسم الدوائر الملونة في طقوسهم الدينية.

اليوتيوب كان أول آمال ريماس لتعلم الفن، بدأت ريماس في البحث على اليوتيوب عن دروس لتعليم الماندالا لكنها لم تعثر على دروس باللغة العربية أو حتى الإنجليزية ، كل الدروس المتوفرة كانت باللغة الهندية، ورغم عدم إلمام ريماس باللغة الهندية إلا انها لم تأخذ باللغة وظلت تراقب حراكات المعلمين الهنود وتقلدها.

قالت ريماس إن اختراع اشكال خيالية ورسمها كانت من الأمور الصعبة في البداية، لكن أناملها الذهبية لم تخيب آمالها، فهي لم كن تتخيل أنها ستكون بهذا الخيال الواسع وأنها ستصل لتلك الرسومات.

لم تكتفي ريماس بتعلم فن الماندالا وسحب بل قالت أن اصدقائها انبهروا برسوماتها وطلبوا منها أن تعلمهم فكان لهم ما أرادوا.

اختتمت ريماس الحديث بنصح الناس بتعلم فن الماندالا لأنه يمتص الطاقة السلبية ويقلل من التوتر والاكتئاب.