لجنة المنشآت بجامعة سوهاج تناقش آليات العمل خلال الفترة المقبلة

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء لجنة المنشآت الجامعية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة للمشروعات الجديدة بمقريها القديم والجديد، بحضور كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون تعليم الطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عاطف محمد الاستشاري الإنشائي لمشروعات الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عادل محمود مدير المشروعات وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال رئيس الجامعة إن الدولة وقيادتها السياسية للتعليم الجامعي تولي اهتمام كبير بالجامعات المصرية، من خلال حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث وإنشاء مباني جديدة، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود.

وأوضح عبد الخالق أن الاجتماع تضمن استعراض قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بمد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بمختلف أنواعها بواقع ٦ أشهر إضافية، وذلك حرصاً من الدولة المصرية على تحقيق مزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مُجتمع الأعمال في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.



وأشار المهندس حسين محمدين الي انه تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال، مضيفاً أن اللجنة قررت تطبيق ما جاء بقرار مجلس الوزراء، كما تم أيضاً مناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والمقاولين المسندة لهم المشروعات الجاري تنفيذها بمقري الجامعة القديم والجديد.



واجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور خلف همام القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد حسين مدير المركز، الدكتور محمد يوسف رئيس قسم الإنتاج الحيواني، الدكتور أحمد سلام رئيس قسم وقاية النبات، والدكتور خالد أمين أستاذ البساتين، والدكتور محمد حلمي المشرف العلمي للمحاصيل، والدكتور أسامة إبراهيم رئيس قسم الأراضي.