الإثنين 27 فبراير 2023
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لقطات من مراسم استقبال «مدبولي» في قطر (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة TeN، اليوم الاثنين، لقطات ترصد مراسم استقبال رسمى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

ويلتقي الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم خلال زيارته لدولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر.

رئيس الوزراء يصل مطار الدوحة الدولي مساء أمس 

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، فى مستهل زيارة عمل لدولة قطر.

واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بحكومة قطر، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، وعمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

مراسم استقبال رسمى لقطات ترصد مراسم مراسم استقبال رئيس الوزراء نظيره القطري

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