تأجيل محاكمة موظف بتهمة الرشوة لـ16 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية لجلسة 16 مارس.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث، تفيد طلب موظف في إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذي أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على أراضي زراعية، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة وأحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.