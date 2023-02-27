الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة موظف بتهمة الرشوة لـ16 مارس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية لجلسة 16 مارس. 

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث، تفيد طلب موظف في إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذي أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على أراضي زراعية، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة وأحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

محاكمة موظف الرشوة محكمة جنايات القاهرة أراضي زراعية محكمة الجنايات

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