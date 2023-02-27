الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 264 ألفا طالبا ضمن المبادرة الرئاسية لـ«أمراض سوء التغذية» بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كل الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم ، تم فحص 264 ألفا و114 من طلبة المدارس الابتدائية.

من جانبها، أوضحت  الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسى ومنسق المبادرة، أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة و التقزم.

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شريف مكين وزارة الصحة الدقهلية الطلاب سوء التغذية

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