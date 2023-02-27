العثور على جثة مجهولة الهوية طافية في ترعة الإسماعيلية ببلبيس

عثر عدد من أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على جثة لشخص مجهول الهوية طافية في مياه ترعة الإسماعيلية أمام التفتيش بدائرة مركز بلبيس، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى بلبيس جثة مجهولة الهوية بإدعاء الغرق بمياه ترعة الإسماعيلية وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الأهالي تمكنوا بمعرفة شرطة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة عقب العثور عليها طافية بمياة ترعة الإسماعيلية أمام التفتيش دائرة مركز بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.