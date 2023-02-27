«حقنة برد» تقتل شابًا فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة شاب توفي عقب تعاطيه حقنة لعلاج البرد عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب في حالة حرجة ودخوله في غيبوبة لمدة 3 أيام ثم وفاته.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن للمستشفى، وعثر على جثة شاب يدعى "عمرو" يرتدى كامل ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفى تبين أنه شعر، منذ أيام، بنزلة برد وتوجه إلى إحدى الصيدليات وحصل على حقنة لعلاج البرد وتم إعطاؤها له داخل المنزل، وبعدها ساءت حالته الصحية ونقلته أسرته إلى المستشفى ودخل في غيبوبة وتوفى.

واتهمت أسرته الصيدلية بإعطاء نجلها حقنة مغشوشة، ويقوم رجال الأمن بمناقشة الصيدلانية التي أعطته الحقنة وتم التحفظ على علبة الحقنة تمهيدًا لفحصها.