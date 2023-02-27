الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إحالة مشروع قانون بشأن الجنسية المصرية وتعديلات التعريفة الجمركية إلى اللجان المختصة بالنواب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات  القوانين إلى اللجان المختصة.

وأحال “جبالي” مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة،   كما احال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال رئيس المجلس، رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها إلى اللجان المختصة.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب مشروعات القوانين اللجان المختصة مشروع قانون الحكومة الجنسية المصرية التعريفة الجمركية

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