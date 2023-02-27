استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الاثنين/ في البنوك المصرية.

وكان سعر صرف الدولار شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه في الشراء والبيع.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.63 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع.

وعالميا، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم /الاثنين / ، بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن يتعين على الفيدرالي الأمريكي مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.038% إلى 105.21 مقتربًا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة بعد نشر البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع.

وارتفع الين الياباني 0.12 % إلى 136.29 ين للدولار بعدما انخفض لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 136.58 ين للدولار في وقت سابق من الجلسة.

وخسر الدولار الأسترالي 0.25 % ليبلغ 0.671 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في شهرين عند 0.6705 دولار.. فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.28% أمام العملة الأميركية إلى 0.614 دولار.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" استقرارا في الشراء، وتراجعا في البيع بقيمة 18 قرشا، في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 32.11 جنيه للشراء ، 32.28 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.22 جنيه للشراء، و32.40 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.23 جنيه للشراء، و32.35 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 2 - 25 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.35 جنيه للشراء، و36.58 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.49 جنيه للشراء، و36.70 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.51 جنيه للشراء، 36.63 جنيه للبيع.

وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي 8.30 جنيه للشراء، و8.32 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 95.95 جنيه للشراء، 99.57 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.