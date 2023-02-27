الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير الاتحاد الأوروبى: مصر لديها قدرة أن تصبح المصدر الأساسى للتصدير الزراعى

المؤتمر
المؤتمر

أكد كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أن العالم يعاني من صعوبة إمداد الطاقة والسلع الغذائية والكل يبحث عنه، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية مما أدى إلى ضرورة تضافر جهود الدول مع بعضها لحل مشاكل قطاع الغذاء.

وأضاف خلال فاعليات قمة الصناعات الغذائية اليوم أن أكثر الدول التى تعانى من المشكلات الغذائية هى القارة الإفريقية، مما يعنى أن تكون لدى الحكومات خطة استثمارية لتحقيق الأمن الغذائي، والاتحاد الأوروبى يعمل خلال الفترة الحالية على هذا الخطط.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل مع الوزارات المصرية من وزارة التموين والتعاون الدولى لتحقيق الأمن الغذائي من خلال قطاع الزراعة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة التي يجب أن نضعها أمام نصب أعيننا.

ولفت إلى أن مصر لديها قدرة أن تصبح المصدر الأساسى للتصدير الزراعى الاول للاتحاد الأوروبي والقارة الافريقية، مشيرا إلى أننا علينا أن ننظر إلى الإمكانيات التى تحظى بها كل الدول فى الأوقات الصعبة وتحقيق الاستدامة دون الضرر بالأجيال المقبلة، ونمضى نحو مشروعات البيئية الخضراء.

اتحاد الصناعات ا القطاع الخاص ارتفاع معدلات التضخم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الصناعات و الشركات الكبرى

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