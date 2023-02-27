إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

أصيب 4 مواطنين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية بطريق " الحسينية- المناجاة" اتجاه الأخيوة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق" الحسينية- المناجاة" اتجاه الاخيوة، امام كوبرى المناجاة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن اصابة 4 مواطنين إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.