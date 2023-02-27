الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أصيب 4 مواطنين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية بطريق " الحسينية- المناجاة" اتجاه الأخيوة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق" الحسينية- المناجاة" اتجاه الاخيوة، امام كوبرى المناجاة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن اصابة 4 مواطنين إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

مواطنين سحجات وكدمات إصابات متفرقة الجسد حادث انقلاب دراجة بخارية الحسينية- المناجاة الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

منصة Watch it تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان «صور»

أرباح «المتحدة للإسكان والتعمير» ترتفع إلى 98.2 مليون جنيه خلال 2022

«صحة المنوفية» تطلق 11 مركزا لتنفيذ مبادرة الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

بدء دورة «إدارة الأزمات» بالتعاون بين جامعة القناة وأكاديمية ناصر العسكرية

بـ220 جنيهًا.. 303 مراكز طبية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج

إصابة 3 بكدمات وكسور إثر انقلاب سيارة بمشتول السوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي