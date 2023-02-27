بالتزامن مع تقلبات الطقس.. نصائح لارتداء أزياء مناسبة خلال الشتاء

مع اقتراب الطقس الأكثر دفئًا، ومعاناتنا من التقلبات الجوية هذه الأيام قد تبدأ في التفكير في طرق لاستبدال الملابس بخزانة ملابس تناسب الموسم، قد يكون هذا الانتقال صعبًا خاصة في حيث يتقلب الطقس من البرد إلى الدافئ والعودة إلى البرد مرة أخرى.

إليك بعض أفكار ملابس الربيع التي يمكنك البحث عنها سوف يلهمونك ويحافظون على راحتك في درجات الحرارة المتغيرة ويلبي ميزانيتك.

السترات

تعتبر السترة خيارًا مثاليًا لتلك الأيام التي تبدأ في البرودة وتنتهي أكثر دفئًا، مما يمنحك خيار فقدان الجاكيت إذا لزم الأمر، يمكنك أن ترتديه فوق الفستان الطويل وقد يكون مناسب ليوم عاصف، والفستان الأقصر ليوم أكثر دفئًا

ارتديه مع بنطال جينز أسود أو ملون وتي شيرت مخطط بالأبيض والأسود.

البلوزات ذات الأكمام المنتفخة

إذا كنت تبحث عن بدء الربيع بطريقة عصرية، فإن الأكمام البارزة هي الخيار المناسب لك، هذه مفيدة لأن الأكمام الطويلة تعد خيارًا جيدًا للطقس المتقلب، يمكنك ارتداء أكمام منسوجة بشكل جيد مع تنورة متوسطة الطول لإطلالة نابضة بالحياة في يوم أكثر دفئًا.

معطف واق من المطر قابل للتكيف

معطف واق من المطر هو خيار آمن لتلك الأيام التي يكون فيها المطر قد أو لا يكون، يتيح لك ارتداء معطف واق من المطر كجزء من ملابسك الحصول على مظهر نابض مع البقاء جافًا، فيما يلي أمثلة لخيارات ملابس معطف واق من المطر:

ارتديه مع الجينز الضيق وجوارب المطر، سيمنك حماية مضاعفة.

إذا كنت تبحث عن التميز فحاول الجمع بين لونين جريئين معًا، على سبيل المثال إذا كنت ترتدي معطفًا كلاسيكيًا فيه اللون الأصفر، فحاول ارتداء حذاء مطر وردي أو سترة باللون الكحلي تحت معطفك.

يعتبر القميص المخطّط بالأبيض والأسود طريقة سهلة مع معطف واق من المطر يبقيك أنيقًا ومرتاحا، ارتديه مع الجينز الغامق أو الجينز الأسود.