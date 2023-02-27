السيطرة على حريق شونة قش ناحية عزبة الصعايدة بالشرقية

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على حريق شونة قش ناحية عزبة الصعايدة نطاق مركز أولاد صقر، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشونة قش بنطاق مركز أولاد صقر، انتقلت الأجهزة الأمنية اإلى موقع البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشونة قش ناحية عزبة الصعايدة التابعة لقرية أبوطاحون، نطاق مركز أولاد صقر، وتم إخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.