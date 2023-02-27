الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة فى حادث تصادم سيارة بالشرقية

جثة
جثة

لقيت طفلة مصرعها نتيجة اصطدامها بسيارة، في نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول "ن . ت"، 3 سنوات، مقيمة نطاق مركز ديرب نجم جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بقرية ديرب السوق، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان للأسرة.

سيارة طفلة مركز ديرب نجم ب محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية مستشفى النيابة العامة

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