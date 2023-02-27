مصرع طفلة فى حادث تصادم سيارة بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها نتيجة اصطدامها بسيارة، في نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول "ن . ت"، 3 سنوات، مقيمة نطاق مركز ديرب نجم جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بقرية ديرب السوق، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان للأسرة.