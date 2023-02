أفضل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز «ساج 2023»

كانت زيندايا وإيميلي بلانت، وميشيلا من بين النجمات اللواتي حضرن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة التاسع والعشرين في لوس أنجلوس مساء الأحد ساج.

أذهلت النجمة Euphoria Zendaya بفستان من فالنتينو باللون الوردي المائل إلى الحمرة، مطرز بـ 190 وردة من الحرير، ارتدت الممثلة شعرها بطول الكتف في موجات كلاسيكية فضفاضة وكأنها ممثلة من العصر الذهبي.

كما حضرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت التي واصلت مسيرتها في تجديد إطلالات السجادة الحمراء السابقة، واختارت هذه المرة فستانًا من الدانتيل الأسود من جورجيو أرماني كانت قد ارتدته سابقًا في عام 2014 لحضور جولدن جلوب وأثناء مهرجان كان السينمائي 2018.

اختارت كل من جيسيكا شاستين وجيني سليت أزياء المصمم اللبناني زهير مراد، ارتدت Chastain ثوبًا ورديًا مع مجوهرات جوتشي واختارت Slate فستانًا أسود مع صدرية مزخرفة مكشوفة، بينما ارتدت نجمة أبوت كوينتا برونسون تصميمًا من دار أزياء لبنانية، فستانًا بصدفة صدرية من تصميم جان لويس صبجي.

كان للرجال أيضا نصيب على السجادة الحمراء، حيث ارتدى نجم إلفيس أوستن بتلر بدلة توكسيدو جوتشي ذات اللون العنابي الغامق، وهو نفس الذي ارتداه أيضًا نجم بابل دييجو كالفا، كما ارتدى كل من جون كراسنسكي وجيمس مارسدن إطلالات من Dolce & Gabbana.

كرمت الجوائز أفضل فيلم تليفزيوني العام الماضي، أقيم الحدث في لوس أنجلوس في فندق فيرمونت سينشري بلازا، وتم بثه مباشرةً على قناة Netflix على YouTube.

ذهبت الجوائز الكبرى في الليلة إلى Everything Everywhere All at One، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة لـ Yeoh، وأفضل ممثل مساعد لـ Ke Huy Quan، وأفضل ممثلة مساعدة لـ Jamie Lee Curtis وأفضل ممثل في الفيلم.

في الفئات التليفزيونية حصلت White Lotus على جائزتين أفضل ممثلة مسلسل درامي لجنيفر كوليدج وأفضل ممثل للمسلسلات الدرامية.