انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه ترعة بالشرقية

تمكن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.