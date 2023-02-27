الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل باشتباه ارتجاج فى المخ إثر انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

تعرض طفل لحادث انقلاب دراجة بخارية بطريق كفور نجم نطاق مركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ .

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الإبراهيمية المركزى يفيد بوصول "ي. ح"، 12 سنة، مقيم بنطاق مركز الإبراهيمية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتبين حدوث إصابته إثر انقلاب دراجة بخارية بطريق كفور نجم- الإبراهيمية، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وتحويله من قبل الفريق الطبي بالمستشفى إلى مستشفى الزقازيق العام.

طفل دراجة بخارية كفور نجم الارتجاج الشرقية الأجهزة الأمنية

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