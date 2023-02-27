الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 76.2% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وقطر خلال 11 شهرًا

التبادل التجاري
التبادل التجاري

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 76.2%. 

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقطر 19.7 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022:
1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.9 مليون دولار.
2. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 3.4 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 2.8 مليون دولار.
4. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 2 مليون دولار.
5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.6 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022
1. حديد وصلب بقيمة 20.5 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 20.4 مليون دولار.
3. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 5 ملايين دولار.
4. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.
5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 3.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قطر التبادل التجاري الاستثمارات القطرية

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وائل لطفي

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