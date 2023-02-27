حدث ليلا| حبس الإعلامي أحمد رجب وبراءة ريهام سعيد وتعديل أحكام «أحداث المغارة بسوهاج»

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، وجاء أبرزها:

حبس الإعلامي أحمد رجب لسب والدة المذيعة شيماء جمال

قضت المحكمة الابتدائية، بحبس الإعلامي أحمد رجب، والمحامي إبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة السب والقذف والتشهير بوالدة المذيعة شيماء جمال.

كان أشرف فرحات، محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، قد تقدم بـ21 مقطع فيديو في أولى جلسات محكمة جنح الزيتون، تثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي، ودفاع المتهم الثاني في القضية.

تعديل أحكام المؤبد لـ15 عامًا في «أحداث المغارة بسوهاج»

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول طعن 19 متهمًا في أحداث المغارة بسوهاج شكلاً وفي الموضوع بتعديل أحكام المؤبد إلى 15 عامًا وتخفيف باقي الأحكام.

كانت محكمة الجنايات قضت بالمؤبد لـ9 آخرين والسجن المشدد 15 عاما لمتهم و10 سنوات لـ3 متهمين و5 سنوات لـ4 متهمين.

براءة ريهام سعيد من تهمة الاتجار بالبشر

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض موضوع الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة كل من: الإعلامية ريهام سعيد، وإسلام خالد، وغرام عيسى، ومحمد عباس، ومحمد راضي، وأكرم النحاس، من تهمتي الخطف بالتحايل لطفلين، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والتحريض على الاتجار بالبشر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عابد إبراهيم سلامة، والمستشارين أحمد أحمد خليل وأحمد محمود شلتوت ووليد عادل حسن وأحمد عبد الوكيل عبد العزيز، وأمانة سر أحمد إبراهيم طه ومحمد فوزي.

الدماء نهاية العيش والملح.. خطة شاب لقتل صديقه بسبب 1500 جنيه في قنا

جمع بينهما "العيش والملح" لكن الخلاف على المال فرقهما فسيطر الشيطان على أحدهما عندما وسوس له بقتل صديقه فاتصل به هاتفيا وطلب منه لقائه لأخذ مبلغ 1500 جنيه لإنهاء الخلاف بينهما وعندما حضر إليه نفذ مخططه الإجرامي

المتهم "ع" يسرد أمام جهات التحقيق المختصة تفاصيل قتل صديقه وقال إنه أرسل إليه رسالة كان محتواها: "تعالى استلم فلوسك" ثم أعقبها بمكالمة هاتفية يطلب من صديقه "م" لقائه لحل الخلاف بينهما فحن قلب الصديق له واستجاب لدعوته وحددا موعدًا للقاء وذهب إليه المجني عليه في الموعد المحدد وكان صديقه المتهم ينتظره بسيارته واصطحبه برفقته داخل السيارة وفور وصولهما إلى مكان نائي أجهز عليه بضربات من قطعة حديدية على رأسه حتى تفجرت الدماء منها فألقى جثته في مصرف مائي واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

شهامة فرد أمن تنقذ مسنة من حريق داخل شقتها بالتجمع الأول

أنقذت شهامة فرد أمن سيدة مسنة تقيم بمفردها من الموت المحقق عندما اقتحم الشقة أثناء نشوب حريق وحملها من وسط النيران.

وفور مشاهدة فرد الأمن بأحد الكمبوندات لدخان كثيف ينبعث من شباك الشقة بالطابق الخامس، صعد وأقتحم باب الشقة وحاول بمساعدة الجيران اخماد النيران حتى وصلب رجال الإطفاء وأخمدوا الحريق دون وفيات او أصابات، وتم تقديم الإسعافات الأولية للسيدة المسنة.