الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة البلوجر لوشا في قضية خطف

لوشا
لوشا

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة البلوجر لوشا، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتبين تهرب البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا"، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة البلوجر لوشا قضية خطف التهرب

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