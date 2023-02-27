زيلينسكى يفرض عقوبات على شركات بريغوجين ورياضيين روس

فرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقوبات على عدد من الرياضيين الروس، وعدد من الشركات المرتبطة بمؤسس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وشملت العقوبات السباح ألكسندر بوبوف، والرئيس الفخري للجنة الأولمبية الروسية، فيتالي سميرنوف، وبطلة القفز الأولمبي مرتين، وعضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الروسية، يلينا إيسينباييفا، ورئيس الاتحاد الروسي للتنس، شامل تاربيشيف.

وتم فرض عقوبات على شركات بريغوجين، وعلى الهياكل المرتبطة به، مثل شركة "فاغنر" العسكرية وشركة "كونكورد أم" ووكالة الأنباء الفيدرالية وغيرها من الشركات.

ووافق مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أكتوبر 2022 على قائمة عقوبات، شملت بريغوجين نفسه.