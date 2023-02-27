تظاهرات فى غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل

تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين، مساء الأحد، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تنديدا باعتداءات مستوطنين، على بلدة "حوارة" شمالي الضفة الغربية.

ونظم عشرات الشبان يعرفون أنفسهم بـ"وحدة الإرباك الليلي" تظاهرات قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة، مشعلين إطارات المركبات، وألقوا مفرقعات صوتية.

وردد المتظاهرون تكبيرات وشعارات ترفض اعتداءات المستوطنين على البلدة.

بينما يتمركز جنود من الجيش الإسرائيلي بكثافة بالقرب من السياج الفاصل للقطاع.

وجاءت التظاهرة بعد دعوات أطلقها الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بالاعتداءات المستوطنين.

و"الإرباك الليلي" مجموعات شبابية تنظم مسيرات ليلية قرب حدود غزة مع إسرائيل، وتستخدم المفرقعات الصوتية وتشعل إطارات مركبات بهدف إزعاج الجيش الإسرائيلي وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.