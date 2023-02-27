الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور أمريكى: الصين تخطط لتزويد روسيا بمئات المسيرات

مايكل ماكول
مايكل ماكول

زعم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن الصين تبحث تزويد روسيا بمئات الطائرات المسيّرة.

وقال ماكول: "لدينا تقارير استخباراتية تفيد بأنهم يفكرون في إرسال مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ذلك.

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